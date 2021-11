Trevozzo e i mulini della Val Tidone, escursione domenica 21 novembre

“Ogni mulino vuole la sua acqua”. Questo il titolo del penultimo appuntamento del circuito di escursioni “Val Tidone Lentamente – Ripartiamo dalla Val Tidone” che si terrà domenica 21 novembre con partenza da Trevozzo, presso la chiesa parrocchiale.

Le tematiche affrontate in queste escursioni sono quelle dell’acqua e dei mugnai. La partenza dalla chiesa parrocchiale di Trevozzo (antica Pieve di Santa Maria in Campagnola) contiene infatti un affresco dedicato a Santa Caterina d’Alessandria, patrona dei mugnai. Il percorso prevede di ammirare i vari mulini che si trovano lungo la Val Tidone per poi giungere al Borgo Mulino Lentino, dove si svolge la tradizionale “Festa dei Mugnai” e dove è possibile assaggiare il bataro’, prodotto De.C.O. del comune Alta Val Tidone che ha tra i suoi ingredienti principali la farina, e visitare il museo dell’arte molitoria, unico nel suo genere in tutto il territorio piacentino.

L’ESCURSIONE – Escursione ad anello adatta a tutti di circa 12 chilometri. Ritrovo ore 8:30 con partenza ore 9:00 L’iscrizione obbligatoria deve pervenire entro venerdì 19 novembre e l’escursione si svolgerà con un numero limitato di partecipanti: tutte le informazioni dettagliate si trovano sull’evento facebook oppure contattando direttamente la guida AIGAE Mirna Filippi tramite i seguenti riferimenti: telefono 3293267010 oppure email filippimirna@gmail.com , pagina Facebook “Sentiero del Tidone”.

Tutte le escursioni di “Val Tidone Lentamente” sono a numero chiuso e rispetteranno le normative anti-assembramento: il calendario aggiornato e ufficiale è presente sul sito web www.sentierodeltidone.it