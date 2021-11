Turno impegnativo per le giovanili del Piacenza Rugby, U17 chiude terza la fase preliminare

L’Under 17 Piacenza Rugby vince ancora e chiude la fase preliminare al terzo posto in classifica. Si è conclusa domenica scorsa la fase preliminare del campionato Under 17: reduci dalla convincente vittoria contro il Viadana, nella VII giornata i giovani biancorossi hanno affrontato a Noceto il Romagna RFC chiudendo con un rotondo 43-3 e raggiungendo la terza posizione in classifica. Si sono guadagnati così l’accesso alla fase successiva che definirà la possibilità di disputare il Girone Nazionale Elite. Nonostante la vittoria, abbiamo assistito ad una partita con luci ed ombre, comunque ben gestita dai ragazzi di Piacenza, Noceto e Colorno, complessivamente un’altra ottima prestazione a sancire la fruttuosa collaborazione portata avanti dalle tre società. In meta per i biancorossi Dene Inza. Si resta in attesa del comunicato ufficiale CRER per conoscere la formula del prossimo girone

Doppio impegno invece per i bambini e i ragazzi del Minirugby che hanno giocato divertendo e divertendosi a Piacenza e nella trasferta di Parma. A scendere in campo a Piacenza sono stati piccoli biancorossi delle categorie Under 7 e 9. Impegnati alla Festa del Rugby organizzata da Rugby Lyons presso i campi Guarnieri e Bertolini, hanno partecipato, oltre ai nostri biancorossi e ovviamente ai padroni di casa, gli amici del Rugby Valdarda, Rugby Parma Young e Valorugby Young.

In campo a Parma alla Cittadella del Rugby invece i ragazzi delle Under 11 e 13. Presenti, oltre al Piacenza Rugby Club e ai padroni di casa del Rugby Parma Young, anche i pari età del Modena Rugby 1965, C.lo Pol. Olimpia Vignola, Farnese Rugby, Rugby Sorbolo e Mezzani, Ist. Compr. Di Traversetolo, Lyons Propaganda, Rugby Valdarda e Valorugby Young. I ragazzi noncuranti della giornata fredda e nebbiosa hanno “fatto squadra” regalando una sorprendente mattinata di sport, complicità, inclusione e affiatamento.