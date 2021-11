Un capolavoro di Stefano Bruzzi alla Galleria Volumnia

Sabato 4 dicembre alle ore 11 presso la Galleria Volumnia di Piacenza si terrà a cura di Leonardo Bragalini la presentazione dell’opera Una missione religiosa sull’Appennino, tela dipinta dal grande artista piacentino Stefano Bruzzi tra 1875 e 1876. Il capolavoro, presentato all’Esposizione delle opere di Belle Arti di Brera nel 1876, si colloca nella produzione bruzziana come una gemma particolarmente preziosa per la insolita ricchezza e varietà di personaggi, alcuni dei quali destinati a ricomparire in altre opere dell’artista.

Suggestivo è anche lo scenario, che come spesso accade nei dipinti di Stefano Bruzzi è un paesaggio dell’alta Val Nure: in questo caso si tratta del greto del torrente nei pressi di Farini d’Olmo, teatro di una processione religiosa di “rogazione”, ossia di preghiera propiziatoria alle attività dei contadini e degli allevatori della vallata. Durante l’evento il curatore Leonardo Bragalini illustrerà gli elementi salienti del dipinto, ricostruendone la genesi creativa e la vicenda critica, proponendo inoltre una rassegna di immagini di opere coeve.