Continua il lungo week end di Profondo Giallo, il festival letterario che incontra gli autori di thriller e noir.

Sei gli incontri previsti per domenica 14 novembre a Palazzo Farnese, sempre suddivisi in due al mattino e quattro al pomeriggio. Si inizia alle 11 dialogando con Stefano De Bellis e Edgardo Fiorillo, autori di “Il diritto dei lupi” (Einaudi) per poi accogliere Paolo Nori con il suo “Sanguina ancora. L’incredibile vita di Fëdor Dostoevskij“. Si riprende alle 15 con Sara Savioli e il suo “Il testimone chiave” (Feltrinelli); segue Ben Pastor, ormai di casa a Profondo Giallo, con “La sinagoga degli zingari” (Sellerio); alle 17 è la volta di Chiara Moscardelli con “Teresa Papavero e lo scheletro nell’intercapedine” (Giunti); chiude alle 18 il già citato evento dedicato al Fegato Etrusco da Fausto Vitaliano. In mezzo a tutto questo programma, prenderà vita anche un Extra Profondo Giallo rappresentato dalla Cena con delitto, già sold out da giorni, organizzata e animata da Musica per bambini.

Anche questa edizione di Profondo Giallo nasce dalla collaborazione di realtà piacentine che operano nel mondo del libro e della cultura: Officine Gutenberg, Papero Editore, Crisalidi Teatro, le librerie Bookbank e Fahrenheit451, Cinemaniaci e Piacenza Music Pride. Per conoscere tutto il programma, è possibile seguire il festival sul sito www.festivalprofondogiallo.it.