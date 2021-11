Una serata benefica per la Croce Rossa di Pianello, ospite il duo “Carne”

Serata benefica per Croce Rossa Italiana comitato di Piacenza sede di Pianello Val Tidone. Il 12 dicembre alle ore 21 presso il Teatro Comunale di Pianello Val Tidone si svolgerà un concerto benefico organizzato dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con la Proloco ed alcuni esercenti dove il ricavato sarà donato alla Croce Rossa locale.

Sul palco saliranno diversi musicisti di Pianello, che hanno voluto dare il loro contributo per questa serata. Alcuni si stanno facendo notare nel panorama musicale piacentino, come la giovane Camilla Oppizzi, in arte Jenny Hurricane, o la talentuosa Martina Zoppi. Si alterneranno Fattore Rurale, Rock Folli, Silvio Alpegiani, Flavia Pizzi, Sara Belli, Stefano Cassi, Rebel’s e come già detto Camilla Oppizzi, Martina Zoppi. Ospite della Serata il talentuoso duo “Carne”, formato da Mirko Carnevali e Nicola Begnardi, che vantano la presenza in vari show come “The Voice of Italy” e “All Together Now”, oltre a varie trasmissioni Rai. La serata sarà presentata da Max Sacchi.

LA LOCANDINA