Università, sedici nuovi laureati al corso in Infermieristica di Piacenza

Con due 110 e lode e tre 110 si chiude un ciclo di studio per sedici studenti della sede piacentina del corso in Infermieristica dell’Università di Parma.

Lunedì 22 novembre, per i giovani infermieri la cerimonia di laurea, ancora condizionata dalle limitazioni covid, si è svolta alla presenza di un numero numero limitatissimo di familiari. Né la commissione né i sedici laureati hanno indossato le tradizionali toghe e non ha avuto luogo la tradizionale stretta di mano che sancisce l’obiettivo raggiunto. “Nonostante le restrizioni – il commento dell’Ausl di Piacenza in un post su facebook -, per i nuovi infermieri e i tutor è stato un momento ricco di emozioni e soddisfazioni. A loro i nostri migliori auguri per il loro futuro professionale!”.