Urla ‘Allah Akbar” e ferisce due persone in piazza Cavalli. Arrestato

Notte di paura in piazza Cavalli a Piacenza. Un cittadino egiziano, già noto alle forze dell’ordine, è stato notato da una pattuglia delle volanti mentre si aggirava nelle vie del centro, con un coltello a serramanico in mano, urlando “Allah Akbar”. Gli agenti hanno cercato di fermarlo aiutati anche da un’altra pattuglia delle volanti giunta in loro aiuto, così come altre due pattuglie dei carabinieri.

L’uomo però si è ribellato, cercando di sfuggire agli agenti: a farne le spese un poliziotto, colpito da un calcio, e un netturbino, raggiunto di striscio da un fendente a una coscia e poi scaraventato a terra riportando la frattura delle costole. L’aggressore è stato alla fine immobilizzato: arrestato con l’accusa di tentato omicidio, è stato condotto in carcere. Si tratta, come detto, di un soggetto noto alle forze dell’ordine: nei giorni scorsi aveva vandalizzato il monumento ai paracadutisti nel parco dell’area ex Unicem, per poi essere arrestato perchè, sorpreso ad orinare su alcune auto, avrebbe dato in escandescenze aggredendo gli agenti giunti sul posto. Nei suoi confronti è stato emesso un decreto di espulsione: l’uomo era giunto nel nostro Paese come richiedente asilo, istanza che è stata però respinta. Ora resta da chiarire la dinamica di quanto accaduto, anche se l’aggressore non risulterebbe essere radicalizzato, né tantomeno un frequentatore dei centri islamici piacentini.

“Quanto accaduto è un fatto molto grave – commenta il questore di Piacenza, Filippo Guglielmino -, in merito al quale sono in corso approfondimenti. Voglio sottolineare la professionalità dei nostri agenti che hanno notato l’uomo in piazza Cavalli e sono riusciti a fermarlo, grazie all’ottima collaborazione dei carabinieri”.