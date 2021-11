Urtato da un’auto alla rotonda, ciclista ferito

E’ stato condotto in ospedale per accertamenti un uomo rimasto coinvolto in un incidente avvenuto nella serata del 3 novembre alla rotonda di Barriera Genova a Piacenza.

Procedeva in sella alla propria bicicletta, quando è stato urtato da una Volkswagen Polo. Finito a terra a seguito dell’impatto, è stato soccorso dai sanitari della Croce Rossa di Piacenza e trasportato al pronto soccorso cittadino. Per ricostruire la dinamica del sinistro sono intervenuti gli agenti della polizia locale.