Vaccinato solo il 43% dei 12enni, sono la metà dei 19enni

Ha raggiunto il 73,3% nel piacentino – dato aggiornato al 4 novembre – la copertura vaccinale con almeno una dose per i ragazzi tra i 12 e i 19 anni (il 71% ha già completato il ciclo), ma i numeri sono profondamente diversi considerando le varie fasce di età.

Se infatti – come riporta l’ultimo report settimanale dell’Ausl – si è vaccinato contro il Covid l’86,3% dei ragazzi 19enni (nati nel 2002), la percentuale cala progressivamente al diminuire dell’età fino a dimezzarsi nella fascia dei 12enni (nati nel 2009), dove raggiunge il 43,4%. Complessivamente, la fascia 12-19 anni è quella con la percentuale più bassa di vaccinati sul territorio, nel contesto di una campagna che per quanto riguarda le prime dosi pare arrivata ad un punto di stasi, con percentuali di nuove prenotazioni di poco sopra allo “zero virgola” in tutte le fasce d’età.