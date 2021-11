Vaccinazioni, Baldino “In aumento richieste per le prime dosi. Segnale positivo”

Vaccinazione anticovid, in questa settimana stanno progressivamente riaprendo i centri di Fiorenzuola, Castel San Giovanni, Bettola e Bobbio, che vanno ad affiancarsi all’attività dell’hub cittadino in Arsenale. “L’organizzazione sarà consolidata per fasi successive, fino ad arrivare a regime nella prima settimana di dicembre – ricorda il direttore generale dell’Ausl di Piacenza, Luca Baldino – Oggi si riescono a fare circa 1500 al giorno, che saliranno progressivamente a oltre 2mila”.

Complessivamente, le dosi somministrate sono state 459.392 su una popolazione vaccinabile di 258.214 persone. Gli assistiti con almeno una dose sono 220.817. La percentuale di vaccinati sulla popolazione vaccinabile è dell’85,5%. “In questi ultimi giorni abbiamo avuto un aumento di richieste per le prime dosi: è un segnale positivo. Speriamo che i nostri concittadini che ancora non l’hanno fatto si vaccinino al più presto” afferma il direttore generale.

Per quanto riguarda la terza dose, ne sono state già somministrate 16.289 dosi. Le prenotazioni sono, al momento, 13.925.