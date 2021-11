Vap Uyba, bene l’Under 16. Sconfitte nette per le squadre di Serie C e B2

Vap Uyba, i risultati del weekend di Serie B2, Serie C e Under 16

SERIE B2

LTP VAP/UYBA – ASD GALAXY VOLLEY COLLECCHIO 0-3

LTP VAP/UYBA: Corradi, Gainelli, Falcetta, Kraja, Sabatelli, Antonucci, Clemente, Masotti, Ferrari, Iacona, Crisafulli (L1), Boselli (L2).

Allenatori: Mineo – Chiodaroli

Galaxy Volley si impone per 3-0 sulla LTP VAP/UYBA nella quinta giornata del campionato di Serie B2, disputatasi sabato 13 novembre.

Nel primo parziale è Collecchio ad approcciare con decisione la gara fin dai primi punti, costringendo la VAP ad un time-out sul punteggio di 1-6. Nel prosieguo del set la prestazione delle padrone di casa migliora, ma la ospiti riescono comunque a chiudere il set sul risultato di 1-0. Nel secondo set le ragazze di coach Mineo partono bene: muro e difesa sono solidi e contrastano alla perfezione i tentativi di attacco avversari, in attacco le schiacciatrici piacentini mettono in grande difficoltà le ospiti. Nel finale, però, Collecchio sfrutta alcuni errori della VAP/UYBA e si aggiudica il parziale. Il terzo set prosegue sulla falsa riga del secondo, con la Galaxy Volley che punisce le disattenzioni delle padrone di casa fino al 13-25 finale che fa calare il sipario sul match.

SERIE C

MPM VAP/UYBA – BUSA TRASPORTI MIOVOLLEY 0-3 (19-25; 17-25; 16-25)

MPM VAP/UYBA: Carini, Ferrari, Magnabosco, Mozzi, Paounov, Polenghi, Ruggeri, Soragna, Zlatanov (C), Zucchi, Gazzola (L1), Gionelli (L2).

Allenatori: Mineo – Chiodaroli

BUSA MIOVOLLEY: Bianchini, Bossalini, Colombini, Cordani, Ferri, Galibardi (C), Martino, Moretti, Nappa, Sansò, Passerini (L1), Longinotti (L2).

Allenatori: Anni – Amani

Sabato 13 novembre, nel campionato di Serie C, il derby tra VAP/UYBA e MioVolley si chiude in favore delle giocatrici ospiti, le quali si impongono per 3-0. Nel primo set la VAP/UYBA prova a prendere il controllo della partita: il MioVolley commette diversi errori sia al servizio che in attacco, mentre la VAP controlla molto bene in fase di ricezione e riesce ad essere incisiva in attacco. Dopo un time-out le ospiti crescono molto al servizio e trovano un break fondamentale con Bossalini che permette loro di vincere il parziale. Il secondo set è combattuto punto a punto, la VAP/UYBA lotta su ogni pallone per provare a recuperare lo svantaggio ma, complice l’infortunio alla mano di Polenghi, la linea di ricezione delle padrone di casa va in difficoltà e Gossolengo si porta sul 2-0.

Sotto per 0-2 le blu-verdi calano di intensità e nonostante un buon inizio, le avversarie del MioVolley riescono a chiudere la partita grazie soprattutto a un’ottima fase difensiva.

UNDER 16

WIMORE ENERGY VOLLEY PARMA – CRAI VAP/UYBA 0-3 (17-25; 15-25; 20-25)

WIMORE ENERGY PARMA: Bacchetta, Casoli, Cervi, Domingo, Mora, Pelegatti, Principato, Ragazzini (C), Rossi, Turcanu, Melassi (L).

Allenatori: Bovio – Bagnato

CRAI VAP/UYBA: Carini, Ferrari, Iacona, Magnabosco, Mozzi, Polenghi, Ruggeri, Soragna, Zlatanov (C), Zucchi, Gazzola (L1), Gionelli (L2).

Allenatori: Mineo – Chiodaroli

Inizia con il piede giusto il percorso della CRAI VAP/UYBA nel campionato di under 16 regionale; domenica 14 novembre, le ragazze di coach Mineo ottengono infatti una splendida vittoria a Parma in casa della Wimore Energy Volley. Primo parziale tutt’altro che semplice per le giovani atlete della VAP le quali, a causa di qualche errore di troppo, permettono alle padrone di casa di restare in partita per buona parte del set; ma grazie a un finale in crescendo le piacentine si portano sull’1-0.

Nel secondo parziale la VAP aggredisce da subito le avversarie: il servizio e l’attacco diventano molto più incisivi, gli errori diminuiscono è il set si chiude sul punteggio di 25-15 in favore delle ospiti. Nel terzo set la qualità del gioco delle piacentine resta alto sia in fase difensiva sia in fase offensiva e così la CRAI VAP/UYBA centra la vittoria all’esordio in campionato.