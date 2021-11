Verso il derby, ecco come acquistare i biglietti per Fiorenzuola-Piacenza

Piacenza Calcio e Fiorenzuola tornano a sfidarsi in una partita di calcio professionistico: questa domenica, 14 novembre (ore 14:30), il “Velodromo Pavesi” di Fiorenzuola ospiterà il derby, valevole per la 14esima giornata del campionato di Serie C 2021/2022. Secondo quanto comunicato dalla società di casa, i biglietti per assistere al match sono acquistabili presso il circuito Vivaticket: https://www.vivaticket.com/it/biglietto/serie-c-2021-2022-fiorenzuola-fiorenzuolapiacenza/168853. Il prezzo del tagliando per il settore ospiti è di € 10,00 con una maggiorazione di 1,50€ equivalente al diritto di prevendita e con una maggiorazione del 10%

Sono disponibili anche i biglietti di Tribuna secondo le seguenti modalità:

– Tribuna Centrale con una maggiorazione di 1,50€ equivalente al diritto di prevendita e con una maggiorazione del 10%: Intero: 25€ Ridotto: 20€ (Over 65, Donne, Under 18 fino ai 14 anni);

– Tribuna Laterale Coperta con una maggiorazione di 1,50€ equivalente al diritto di prevendita e con una maggiorazione del 10%: Intero: 15€; Ridotto: 10€ (Over 65, Donne, Under 18 fino ai 14 anni);

Under 14: 1€ Accesso gratuito ai disabili con disabilità dal 65% al 100% (con certificato) e biglietto accompagnatore ad 1€.

I biglietti saranno acquistabili anche presso la Sede di U.S. Fiorenzuola, in Via Campo Sportivo, 1 – 29017 Fiorenzuola d’Arda (PC), dal lunedì al venerdì (dalle ore 9.00 alle ore 18.00) ed il sabato (dalle ore 9.30 alle ore 12.00). I tagliandi per il Settore Ospiti potranno essere acquistati solo in prevendita fino alle ore 19.00 di sabato 13.11.2021. Il giorno della gara non sarà in alcun modo possibile acquistare i tagliandi per il settore ospiti; Il giorno della gara, presso le casse dello stadio “velodromo Pavesi”, sarà possibile acquistare i soli ticket di tribuna Centrale e Laterale coperta dalle ore 13:00 alle ore 14:30; – Online e presso i punti vendita autorizzati sarà possibile acquistare i ticket di tribuna Centrale, Laterale coperta fino alle ore 14:30 di domenica 14.11.2021.

I biglietti saranno attivati ed acquistabili on line nel circuito Vivaticket sul sito http://www.vivaticket.it o nei punti vendita di tutto il territorio nazionale, consultabili su https://www.vivaticket.it/ita/ricercapv. I punti vendita autorizzati Vivaticket: con una maggiorazione di 1,50€ equivalente al diritto di prevendita e con una maggiorazione del 10% o TABACCHERIA CARMAGNOLA, Piazza Cavalli, 30 Piacenza; o GOLD BET, Via Alessandria, 33 Piacenza.