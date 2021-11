Via Astorri, divieto di sosta dall’8 all’11 novembre. Prolungate le limitazioni al traffico in via Crotti

L’amministrazione comunale di Piacenza comunica che, per consentire lo svolgimento dei lavori di scavo per la posa di una tubazione, dalle ore 8 di lunedì 8 alle ore 17 di giovedì 11 novembre, in via Astorri, nel tratto di strada di fronte al civico n° 1, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata sul lato opposto al cantiere.

Inoltre, alla luce delle condizioni meteorologiche avverse che hanno imposto un temporaneo stop alle operazioni di abbattimento – in condizioni di sicurezza – di una pianta di cedro piantumato all’interno di un giardino privato in via Vittorio Veneto, i provvedimenti alla circolazione in vigore in via Crotti da martedì 2 (divieto di sosta con rimozione forzata e di circolazione, con esclusione per quest’ultimo divieto dei residenti e dei possessori di posti auto ivi ubicati, nonché dei mezzi di soccorso e di Polizia, i quali potranno circolare in entrambi i sensi di marcia) sono prorogati sino alle 19.30 di sabato 6 novembre.