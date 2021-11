Vignaioli indipendenti a Piacenza Expo, al via la decima edizione del Mercato dei Vini. Da sabato 27 a lunedì 29 novembre sarà possibile fare un giro d’Italia – e non solo – grazie a 674 cantine presenti negli spazi espositivi di Piacenza Expo. Saranno infatti ospiti della manifestazione due rappresentanti dei Vignerons Indipéndant francesi e 3 delegazioni di produttori ospiti, provenienti dalla Bulgaria e dalla Slovenia, così come la federazione italiana olivicoltori indipendenti.

Il programma è stato presentato in Camera di Commercio dal commissario, Filippo Cella, l’amministratore unico di Piacenza Expo Giuseppe Cavalli, Alessandra Bottani responsabile della manifestazione e da Davide Valla, delegato provinciale Fivi. Cella ha sottolineato “l’indotto creato dalle manifestazioni fieristiche, molto importanti per il territorio. I segnali che stiamo ricevendo anche da enti esterni a Piacenza ci devono invogliare a credere ancora di più nella governance di Piacenza Expo e nella fiera”. Lo sottolinea anche Giuseppe Cavalli, anticipando l’arrivo di nuovi partner, espressione della provincia di Piacenza, oltre alla disponibilità dei soci stessi ad aumentare la propria quota di capitale. “La portaerei di Piacenza, come io ho sempre inteso la fiera, sta iniziando a navigare dopo tanti problemi – ha detto -, gli investimenti che arriveranno consolideranno la nostra realtà”.

“La prima edizione del Mercato Fivi, dieci anni fa, aveva visto mille visitatori. All’ultima che abbiamo ospitato eravamo già arrivati a 18 mila – ricorda Alessandra Bottani -, quindi le nostre aspettative sono alte, covid permettendo. In una logica di sensibilità nei confronti dell’ambiente, è stato deciso di non stampare il catalogo, ma di inserirlo in modalità digitale nell’App Fivi”. Sempre Bottani ricorda che è necessario essere provvisti di green pass per accedere, cosa che potrebbe far aumentare i tempi di attesa per l’ingresso. Il consiglio è di acquistare il biglietto on line – disponibile a un prezzo più vantaggioso – e di scegliere la domenica, piuttosto che il sabato per poter “Questa è la seconda fiera per partecipazione in Italia – ricorda Valla -, grazie alla nuova app sarà possibile avere sempre a disposizione, in formato digitale, il mondo Fivi”.

INFO IN BREVE

Quando: sabato 27, domenica 28 e lunedì 29 novembre 2021

Dove: PiacenzaExpo – Località le Mose, Via Tirotti, 11 – Piacenza

Orario di apertura al pubblico: sabato e domenica dalle 11.00 alle 20.00, lunedì dalle 10.00 alle 18.00

Parcheggio: gratuito

Ingresso intero giornaliero: acquistato in Fiera € 25.00 – online €20.00

Ingresso due giorni: acquistato in Fiera € 40.00 – acquistato online €30.00

Ingresso ridotto: acquistato in Fiera € 15.00 per soci AIS – FIS – FISAR – ONAV – AIES – ASPI – ASSOSOMMELIER e SLOW FOOD (il socio deve mostrare tessera valida dell’anno in corso). I gruppi (+ 20 persone) possono chiamare lo 0523 602711 o scrivere a mercatodeivini@fivi.it per informazioni in merito all’accesso. Info utili: 800 i carrelli disponibili per gli acquisti. I minorenni non pagano l’ingresso e non possono effettuare degustazioni. Per l’ingresso è obbligatorio il green pass. All’esterno della Fiera sarà disponibile un punto tamponi al costo di 20 euro.