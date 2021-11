L’ultima occasione dell’anno per trascorrere una domenica in relax al mercatino di Spazio4.0: una passeggiata al sole tiepido di novembre, cercando chicche d’autore tra vinili o pezzi unici second hand, ascoltando musica dal vivo, gustando street food, caldarroste e vin brulè con gli amici, e una merenda per i più piccoli.

Il mercatino programmato per domenica 14 novembre è stato spostato per maltempo a domenica 21 novembre, per poi ripartire in primavera. Novità di questa edizione, che si svolgerà dalle 10 alle 17, è la sezione SpazioStore per i Piccoli: per bambine e bambini e ragazze e ragazzi dai 6 ai 13 anni la piazzola è gratuita, e l’orario ridotto, dalle 15 alle 17. Durante tutta la giornata, inoltre, sarà possibile incontrare Nicoletta Novara, la docente di “TANK – camera oscura per giovani fotografi”, il Laboratorio di fotografia per bambini e adolescenti in partenza a breve a Spazio4.0, e visitare la roulotte allestita a camera oscura. Nicoletta presenterà il corso rispondendo a tutte le richieste di informazioni. Dopo le novità, infine, una certezza: a far girare i vinili di SpazioStore Vintage e Vinili ci sarà Dj Lord Picchio, che questa volta mescolerà musica italiana anni 70, new wave, canterbury sound, psych e kraut rock.

Foto 2 di 2



Per gli interessati a iscriversi come espositori, sono ancora aperte le iscrizioni al link https://forms.gle/yEPo7bSUaK8e4ea28, oppure è possibile scaricare il Modulo di iscrizione e Regolamento dal sito di Spazio4.0.

Per maggiori informazioni si può scrivere a spaziostoremarket@gmail.com. Ingresso con Green Pass.