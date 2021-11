Violento tamponamento sulla Mottaziana, tre donne ferite

Incidente intorno a mezzogiorno del 19 novembre lungo la strada Mottaziana in provincia di Piacenza, all’altezza dell’incrocio per Agazzino. Coinvolte in un tamponamento violento una Range Rover e una Fiat Panda a bordo della quale viaggiavano tre donne.

La piccola utilitaria è stata tamponata dal fuori strada per ragioni ancora da chiarire, sul posto sono giunti i soccorsi del 118 con due ambulanze della Croce Rossa di San Nicolò e della Croce Rossa di Borgonovo. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polstrada per i rilievi. Le tre donne rimaste contuse sono state condotte in Pronto Soccorso, nessuna è in gravi condizioni.