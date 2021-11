Vittorino da Feltre sugli scudi, argento ai campionati italiani Master di canottaggio

E’ davvero un momento strepitoso per il canottaggio piacentino della Vittorino da Feltre. Dopo il titolo italiano conquistato lo scorso fine settimana dalla diciottenne Gemma Ghinelli nella categoria Esordienti ai tricolori di Gran Fondo, anche gli atleti della formazione Master hanno portato gloria e lustro alla società del Presidente Gianluigi Tedesco.

Ai Campionati italiani Master di canottaggio, svoltisi nei giorni scorsi sulle acque del lago di Varese, infatti, i biancorossi Marco Savino e Marcello Castellani sono riusciti a salire sul secondo gradino del podio infilandosi al collo una meritata medaglia d’argento. Un ottimo risultato conquistato dai due atleti della Vittorino da Feltre nelle gare di fondo (sulla distanza dei 6.000 metri) nella specialità del quattro di coppia, in equipaggio misto con Marco Guerra (Canottieri Lago di Garda) e Alessandro Poggio (Canottieri Lario Como). Un argento che, cronometro alla mano, lascia anche un po’ d’amaro in bocca all’equipaggio capitanato da Marco Savino, pluripremiato campione di canottaggio degli anni Ottanta e autentico trascinatore dell’equipaggio misto sceso in gara ai tricolori Master. Sulla linea del traguardo, infatti, Savino, Castellani, Guerra e Poggio sono stati distanziati soltanto di sei decimi di secondo dall’equipaggio della Canottieri Mincio, vincitore della gara e del titolo italiano.

Ma non sono soltanto Savino e Castellani a tenere alti i colori del canottaggio Master della Vittorino da Feltre. Federico Fontana, per tanti anni atleta e successivamente componente dello staff tecnico biancorosso, sta infatti conquistando ottimi risultati oltreoceano. Attualmente ricercatore presso il Medical Center dell’Università Vanderbilt, a Nashville in Tennessee, Fontana ha recentemente iniziato a gareggiare con i colori del Nashville Rowing Club, società con cui recentemente ha conquistato il terzo posto nel quattro di coppia alla Music City Head Race (Nashville, TN) e il secondo posto nel doppio alla Secret City Head Race (Knoxville, TN). Anche lontano da Piacenza, quindi, il canottaggio biancorosso della Vittorino da Feltre si fa onore. (nota stampa)