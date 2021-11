Volley femminile, per la Conad Alsenese missione derby contro Gossolengo

Un derby per provare a sbloccarsi. In serie B1 femminile, la Conad Alsenese cerca i primi punti dell’anno nella sfida tutta piacentina in programma domani (sabato) alle 21 ad Alseno contro il Fumara MioVolley Gossolengo nella quarta giornata del girone D. A distanza di un anno, ritorna il match provinciale in terza serie, con le due squadre che si erano già affrontate nella scorsa stagione (un successo per parte). La Conad è ancora ferma a quota zero punti, con un solo set all’attivo centrato all’esordio contro Imola, poi i due ko per 3-0 contro Montale e Cremona. In casa gialloblù, a presentare la partita è Giacomo Rigoni, vice di Enrico Mazzola e già in panchina nella scorsa stagione.

“Fin qui – commenta Rigoni – il calendario non ci ha dato una mano facendoci affrontare squadre reduci dai play off o dall’A2. Noi continuiamo ad allenarci in palestra per cercare di raccogliere i frutti, ossia i punti, al sabato in partita e con Enrico (Mazzola) si lavora molto bene. C’è tempo, ma bisogna anche smuovere la classifica, anche perché ci sono quattro retrocessioni. Nel derby serviranno testa e cuore, anche la voglia di vincere e l’agonismo saranno importanti oltre agli aspetti tecnici e tattici. Dobbiamo alzare il nostro livello di ricezione per dare più sicurezza al nostro attacco. Gossolengo è una squadra che si basa molto su Scarabelli e dovremo cercare di limitarla, poi ovviamente ci sono tutte le altre giocatrici”.

L’AVVERSARIO – Il Fumara MioVolley è allenata da Andrea Codeluppi e in classifica ha 3 punti, frutto del colpo grosso casalingo contro l’Esperia Cremona. Per il resto, ko contro Montale e Tirabassi & Vezzali. Nelle fila di Gossolengo milita la centrale Stefania Guaschino, lo scorso anno alla Conad Alsenese. Giocatrice di punta della formazione, la schiacciatrice piacentina Chiara Scarabelli, classe 1993 e che in carriera vanta anche una Coppa Cev e i titoli Europei e Mondiali Juniores in maglia azzurra.

“Sappiamo di essere – commenta coach Codeluppi – in un girone difficile con una squadra nuova. Dopo il primo ko a Montale, abbiamo centrato una bella vittoria contro Cremona, mentre a Campagnola abbiamo fatto un passo indietro. Dovremo lottare, sapendo sarà difficile. Mi stupisce un po’ vedere Alseno a zero punti, pensavo avesse ambizioni diverse, ma è complicato per tutti. Inoltre, al pari nostro ha un roster nuovo e serve tempo per l’amalgama. Mi aspetto due squadre che devono far punti; a mio avviso, il fattore-derby è scavalcato da un valore più alto, quello di muovere la classifica in un campionato difficile. Avevamo già subito la Conad in allenamento congiunto, è una squadra con fisicità e potenzialità. Alseno ha un muro importante e altezze di colpi considerevoli, ma penso che non ci sia un solo fattore a fare la differenza in una partita: noi puntiamo e lavoriamo sulla globalità del gioco”.

GLI ARBITRI – A dirigere l’incontro tra Conad Alsenese e Fumara MioVolley saranno il primo arbitro Virginia Tundo e il secondo arbitro Luigi Argirò.

IL TURNO – Questo il programma della quarta giornata d’andata del girone D di serie B1 femminile: Volley 2001 Garlasco-Certosa Volley, Conad Alsenese-Fumara Miovolley Gossolengo, Bleuline Forlì-Esperia Cremona, Fos Wimore Centro Volley Reggiano-Csi Clai Imola, Csv-Ra.Ma. Ostiano-Emilbronzo 2000 Montale, Elettromeccanica Angelini Cesena-Tirabassi & Vezzali.

LA CLASSIFICA – Emilbronzo 2000 Montale 9, Csi Clai Imola, Elettromeccanica Angelini 7, Esperia Cremona, Tirabassi & Vezzali 6, Fos Wimore Centro Volley Reggiano 5, Volley 2001 Garlasco, Bleuline Forlì 4, Csv-Ra.Ma. Ostiano, Fumara Miovolley Gossolengo 3, Conad Alsenese, Certosa Volley 0.

DIRETTA FACEBOOK – La partita tra Conad Alsenese e Fumara Miovolley sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook Pallavolo Alsenese.