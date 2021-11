Week end di successi per gli atleti del nuoto della Nino Bixio

A Genova, al 47esimo trofeo “Nico Sapio” tenutosi nell’impianto “Piscine Sciorba”, il polo natatorio più grande della Liguria, da venerdì 19 a domenica 21 novembre 2021, la società piacentina si è classificata al 40esimo posto sulle 91 società iscritte.

All’edizione di quest’anno hanno partecipato 1.383 atleti di età compresa tra i 10 e i 20 anni (815 di categoria assoluti e 568 ragazzi ed esordienti) ed erano presenti molti campioni di livello internazionale, come Detti, Lamberti, Frigo e Caramignoli.

Questa è la prima manifestazione di portata nazionale del nuovo anno agonistico, il primo appuntamento che permette ad atleti e allenatori di capire se la nuova stagione è iniziata con la giusta preparazione.

La Nino Bixio ha partecipato con 12 atleti, tutti delle categorie Ragazzi ed Esordienti A, cioè le categorie più giovani che potevano gareggiare in questo trofeo, segno che la società di Piacenza sta puntando a far crescere buoni atleti nel proprio vivaio.

A distinguersi è stato Fabio Ricci (Ragazzi) che ha vinto, facendo inoltre registrare il nuovo record della manifestazione, che era rimasto imbattuto dal ’99, i 200 stile libero col tempo di 1’56”38 ed è salito sul terzo gradino del podio anche nei 100 stile libero col tempo di 53”40. Con questi tempi, Ricci si è già assicurato la partecipazione ai Campionati Italiani Criteria di marzo 2022.

Ottima prestazione anche per Cecilia Ricci (Esordienti A) che arriva ai piedi del podio nei 100 rana col tempo di 1’28”27, per Elena Zilli (Ragazze) che arriva nona sempre nei 100 rana col tempo di 1’18”27 e per Luca Trespidi (Ragazzi) che arriva decimo nei 100 delfino col tempo di 59”84.

Anche gli altri atleti della Nino Bixio hanno migliorato i loro tempi rispetto alla scorsa stagione, infatti i tecnici Frovi e Malchiodi sono soddisfatti delle prestazioni dei loro piccoli atleti.

Questi tutti i risultati: Lucrezia Dordoni (Ragazze) ha fatto i 100 stile libero in 1’03”68 e i 200 stile libero in 2’18”73, Cecilia Ricci, oltre ai 100 rana, ha fatto i 100 stile libero in 1’11”16, Giorgia Sardi (Esordienti A) ha fatto i 100 dorso in 1’23”82 e i 100 stile libero in 1’13”67, Sara Trespidi (Ragazze) ha fatto i 200 misti in 2’34”66 e i 100 delfino in 1’12”73, Elena Zilli, oltre ai 100 rana, ha fatto i 100 stile libero in 1’09”85, Jacopo Bertuzzi (Ragazzi) ha fatto i 100 rana in 1’22”83, Andrea Concari (Ragazzi) ha fatto i 200 stile libero in 2’19”81 e i 100 stile libero in 1’03”06, Spiridion Libofsha (Ragazzi) ha fatto i 200 stile libero in 2’13”89 e i 100 stile libero in 1’01”48, Luca Trespidi, oltre ai 100 delfino, ha fatto i 200 misti in 2’18”35 e Matteo Zilli.