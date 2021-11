Weekend da tutto esaurito per gli eventi culturali promossi dalla Diocesi

La chiusura della Mostra “La Madonna Sistina rivive a Piacenza” e Kronos – Museo della Cattedrale con la loro offerta culturale hanno risvegliato nei piacentini e nei turisti la voglia di vivere il ponte di Ognissanti all’insegna dell’arte e della cultura, facendo registrare il tutto esaurito per gli eventi collaterali proposti, al punto di spingere gli organizzatori a istituire turni extra per poter far fronte a tutte le richieste.

La visita serale del 31 ottobre alla caserma Nicolai ha infatti raddoppiato le possibilità di ingressi, grazie alla disponibilità del Genio Pontieri. Nonostante ciò non è stato possibile soddisfare tutte le richieste. La visita a lume di candela presso la Chiesa di San Sisto, alla scoperta di santi, reliquie e sepolture è stata ripetuta la sera di lunedì 1 novembre, per far fronte alla lista di attesa della sera precedente. Tutto esaurito anche per la visita teatralizzata presso Kronos – Museo della Cattedrale, dove le guide museali hanno narrato storie di Santi insieme alle voci degli attori della compagnia Quarta Parete. Molto alta anche l’affluenza per la salita alla cupola del Guercino, in particolare il 30 e 31 ottobre, sold out per tutti i turni.