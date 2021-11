Ziliani e Ferrini ribaltano Treviso: il Reggio Emilia Ferval a trazione piacentina secondo in solitaria

Terza vittoria stagionale e secondo posto in solitaria per il Tennistavolo Reggio Emilia Ferval a trazione piacentina nel campionato di serie B1 maschile, con la seconda squadra reggiana (la prima milita in A1) che sabato ha espugnato Treviso con il punteggio di 5-3.

Ancora una volta, la formazione del presidente Paolo Munarini dove militano il piacentino Stefano Ferrini e il magiostrino Luca Ziliani ha ingaggiato un duello all’ultimo top spin in un campionato che si è rivelato clamorosamente equilibrato alle spalle della capolista Bagnolese. Ogni sabato è una battaglia e Reggio c’è, testimoniandolo anche nella Marca: sotto 2-0 dopo due incontri persi alla “bella” (Luca Ziliani contro Davide Poloniato e Wenyu Liu contro Simone De Vito), il Ferval ha ribaltato la situazione portandosi sul 3-2: il cinese di Reggio si è “vendicato” superando 3-1 Poloniato, mentre il capitano Stefano Ferrini non ha lasciato scampo a Stefano Borin (3-0), poi battuto in tre set anche da Ziliani, ex di turno . Sul 3-2, i trevigiani hanno saputo reggere l’urto con la vittoria alla “bella” di De Vito contro Ferrini, ma nell’ultimo round di singolari Reggio Emilia ha fatto la differenza: Liu ha rimontato un set di svantaggio a Borin chiudendo 3-1, ancor meglio ha fatto Ferrini con il 3-0 su Poloniato per il definitivo 5-3.

Risultati quarta giornata d’andata serie B1 maschile girone A:

Polisportiva Treviso-Reggio Emilia Ferval 3-5

Eppan-Zerosystem Villa d’Oro Modena 3-5

Sarnthein-Rangers Udine 5-3

Parva Domus Marco Polo-PaninoLab Bagnolese 0-5

Classifica: Paninolab Bagnolese 8, Reggio Emilia Ferval 6, Eppan, Sarnthein, Zerosystem Villa d’Oro Modena 4, Polisportiva Treviso, Rangers Udine, Parva Domus Marco Polo 2.

Nella foto di Paolo Giorgio, il piacentino Stefano Ferrini (Reggio Emilia Ferval)