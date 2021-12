Tamponamento all’alba in A1, auto si ribalta

Intorno alle 7 di sabato 18 dicembre, lungo l’autostrada A1 (al km 61 sud) – tre chilometri poco oltre il casello di Piacenza Sud – in direzione Fiorenzuola D’Arda, per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della PolStrada di Guardamiglio, un autoarticolato ha tamponato un’autovettura. Quest’ultima è finita ruote all’aria in mezzo alla carreggiata.

Immediati i soccorsi con un’ambulanza della Croce Bianca e l’auto infermieristica del 118. Ferito in modo lieve il conducente dell’utilitaria, che è stato trasportato al Pronto Soccorso cittadino per accertamenti. Per mettere in sicurezza la scena dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Fiorenzuola e della caserma di Piacenza. Il traffico ha subìto rallentamenti per il tempo necessario alle operazioni di soccorso.