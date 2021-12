In fiamme container con legno, intervengono i vigili del fuoco

Vigili del fuoco alle prese con l’incendio di un container nella mattinata di sabato 4 dicembre. L’intervento è scattato intorno alle 10 in via Coppalati a Piacenza, quando le fiamme si sono sviluppate interessando i mobili e altro materiale in legno all’interno.

Sul posto sono giunte le squadre dei vigili del fuoco, con tre mezzi, che hanno domato l’incendio. Cause da accertare.