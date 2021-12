A fuoco una campana per la raccolta differenziata in via Marinai d’Italia

A fuoco una campana per la raccolta differenziata della plastica e una del vetro. E’ successo nel primo pomeriggio del 6 dicembre in via Marinai d’Italia a Piacenza.

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme e una gazzella dei carabinieri per compiere gli accertamenti del caso sulle cause del rogo.