A fuoco una canna fumaria, vigili del fuoco al lavoro a Gragnanino

Intorno alle due di notte del 28 dicembre è divampato un incendio a Gragnanino in via Roma. Da una prima ricognizione pare che all’origine del rogo ci sia un surriscaldamento di una canna fumaria con il fuoco che si è fatto strada nel sottotetto di una dependance di una villa. Per domare le fiamme e contenere i danni sono entrati in azione i pompieri da Piacenza con due autobotti e l’autoscala. Sul posto anche i carabinieri del nucleo Radiomobile di Piacenza.

