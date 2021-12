A Palazzo Farnese il primo incontro del ciclo “Vip” con Franco Bagutti

Ci sono ancora alcuni posti disponibili, per l’incontro con Franco Bagutti che giovedì 16 dicembre, alle 10.30, aprirà al salone Pierluigi di Palazzo Farnese la rassegna “Vip – Very Important Piasintein”: un ciclo di appuntamenti promosso dall’Ufficio Attività socio-ricreative per la terza età, che proseguirà nel mese di gennaio con Laura Contardi, maitre principale del corpo di ballo della Scala e successivamente, con data da definire, la chef stellata Isa Mazzocchi.

Anche l’assessore ai Servizi Sociali Federica Sgorbati interverrà nell’occasione, portando un breve saluto ai presenti. E’ necessario il green pass, come da normativa, per accedere. Chi volesse prenotarsi per l’incontro può ancora scrivere a socioricreative@comune.piacenza.it.