A Piacenza musei aperti anche nelle Festività natalizie

“Sarà un Natale ad arte, quello offerto a Piacenza e ai turisti provenienti da altre città dai Musei Civici di Palazzo Farnese, aperti al pubblico quest’anno anche nei pomeriggi di domenica 26 dicembre e sabato 1° gennaio, in entrambe le date dalle 15 alle 18. Anche in queste occasioni si potrà ammirare il dipinto di Rubens in prestito dai Musei Capitolini, fulcro della mostra dedicata al capolavoro dell’artista fiammingo, all’iconografia della mitologica Lupa romana e allo stile Barocco, con accesso dedicato e gratuito, sempre accompagnato da guide esperte o, in vesti ciceroniane, dagli studenti del liceo classico Gioia”.

Con la sola eccezione del 25 dicembre, giorno di completa chiusura per il Santo Natale, i Musei si potranno visitare nei consueti orari di apertura. La mostra “Rubens, la Lupa e il Barocco” sarà pertanto accessibile il martedì, mercoledì e giovedì con le visite guidate in partenza alle 10, 11, 12 e alle 15, 16, 17, nonché dal venerdì alla domenica con orario continuato, aggiungendo – agli itinerari accompagnati – i turni delle 13 e delle 14. Nel pomeriggio di S. Stefano e del 1° gennaio, le visite guidate partiranno alle 15, 16 e 17.