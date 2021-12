A Piacenza si vaccina anche a Natale e a Capodanno. I posti disponibili nei prossimi giorni

A Piacenza hub vaccinali al lavoro sia il 25 dicembre (al mattino) che il primo gennaio (al pomeriggio). Lo ha annunciato il direttore generale dell’Ausl, Luca Baldino, nel fare il punto della situazione rispetto all’andamento della campagna vaccinale. Attività che si concentra ormai principalmente sulla terza dose, con 66.974 piacentini già sottoposti al richiamo e 35.425 prenotati al 19 dicembre. Ma resta alta anche l’adesione al primo ciclo vaccinale, con una media di 1500 vaccini la settimana.

Sul fronte, invece, dei bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni, tra vaccinazioni e prenotazioni si è arrivati a circa il 10% del target di riferimento (oltre 200 i bimbi già vaccinati e circa circa 1500 prenotati). “Ma abbiamo in programma nuove iniziative per incentivare l’adesione alla campagna” ha spiegato Baldino. Le sedute sono programmate a Piazzale Milano, Arsenale e punti vaccinali periferici con la presenza di medici pediatri.

Per quanto riguarda invece gli adulti, verranno via via comunicate le nuove disponibilità in agenda, pubblicate sul sito www.covidpiacenza.it, puntualmente aggiornate.

COME PRENOTARE

– Chiamando il numero 800.651.941 oppure il nuovo numero 0523.1871412 dedicato alla prenotazione della vaccinazione anti Covid-19, attivo da lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 17 e il sabato dalle 8.30 alle 13

– in Farmacia

– online attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico (Fse) o su CUPWeb

– rivolgendosi a uno degli sportelli Cup del territorio

– rivolgendosi al proprio Medico di famiglia