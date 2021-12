A Podenzano Santa Lucia arriva in piazza tra i bambini

Come ogni anno, con il patrocinio del Comune di Podenzano e grazie alla collaborazione delle associazioni del Paese, è tornata in piazza a Podenzano la tradizionale festa di Santa Lucia. La Santa con il suo fedele asinello ed un nutrito gruppo di folletti ha raccolto i bambini per le vie del paese raggiungendo poi piazza Nuova, dove ad attenderli c’erano Vin Brulè, dolci, cioccolata calda e the, oltre alla tradizionale cassetta dove imbucare le letterine dei desideri.

Il tutto allietato da Mago Willy, dalla musica di Crazy Sound con le associazioni Pro Loco Podenzano, Avis, Alpini, Comitato Commercianti, Famiglia Podenzanese, Caritas, Amici del Calice, Croce Rossa Italiana, Master Kid, Gelindo Bordin e Signore in giallo. Tutta la serata si è svolta rispettano le normative vigenti Covid-19.