“A Rivergaro i percettori del reddito di cittadinanza saranno impegnati per la comunità”

“Il Comune di Rivergaro avvierà, in collaborazione con il Distretto di Ponente e il centro per l’impiego, dei Progetti Utili alla Collettività (PUC): i percettori di Reddito di Cittadinanza, impegnandosi gratuitamente in tali progetti, “ripagheranno” l’investimento che lo Stato fa concedendogli il beneficio economico”.

E’ quanto annuncia il consigliere di opposizione Michele Maschi, dopo l’approvazione di una sua mozione sul tema. “Sarebbero otto – spiega – i rivergaresi che saranno coinvolti in attività definite dall’Amministrazione; l’impegno non dovrà essere inferiore a 8 ore settimanali, aumentabili fino ad un massimo di 16 ore complessive settimanali. La mancata partecipazione con continuità al progetto può definirsi come mancata adesione, così come solo il rifiuto ad iniziare le attività, ma anche l’assenza ingiustificata reiterata. Per questi motivi decade il beneficio del Reddito di Cittadinanza. Nessuna spesa sarà a carico dal Comune per la realizzazione dei PUC”.

Maschi (Fratelli d’Italia) si dice “soddisfatto per il favore unanime con cui è stata accolta la proposta”.