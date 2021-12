Il Piacenza rincorre la Feralpi, dentro Dubickas (1-0) DIRETTA

FERALPISALO’ – PIACENZA 1-0 (in campo) Miracoli al 30′

LA CRONACA

Scazzola getta nella mischia Dubickas al 60′ per Rabbi.

Sfiora il raddoppio la Feralpi con Guerra che di testa sbaglia di poco al 58′.

Entra Bobb al posto di Marino al 56′.

Ammonito Sulijc al 55′.

Ora il Piacenza prova ad alzare il baricentro alla ricerca del pari.

Cross perfetto di Parisi per Raicevic che da buona posizione spedisce fuori. Seconda occasione non sfruttata dalla torre biancorossa.

Calcio di punizione per i biancorossi al 47′ dopo un fallo su Rabbi, il tiro di Parisi sopra la traversa.

Iniziato il secondo tempo a Salò; entra De Grazia per Giordano.

Finito il primo tempo.

Altra punizione del Piacenza, Giordano calcia la palla per la testa di Raicevic ma non riesce a trovare la porta. Occasione super per il Piacenza.

Al 40′ colpo di testa di Balestrero, ma il giocatore è in fuorigioco e il contropiede dei padroni di casa viene vanificato.

Grande occasione per la Feralpi, Simone Guerra tira da buona posizione fuori.

Calcio di punizione per il Piacenza, ma lo schema non riesce.

Al 33′ cartellino giallo per Nava.

Feralpi in vantaggio al 30′ con Miracoli che approfitta di uno scontro fortuito tra due difensori biancorossi che lasciano campo libero al giocatore di casa, Pratelli battuto.

Rabbi va in velocità al 28′ e tocca per Raicevic ma il tiro è troppo debole.

A metà del primo tempo possesso palla Feralpi ma senza occasioni degne di nota. Il Piace in contenimento.

Tiro potente di Carraro che esce alto sulla porta al 19′.

Prima azione incisiva del Piacenza al 14′ con Parisi imbeccato da Raicevic che entra in area e prova a mettere in mezzo la palla, ma l’opportunità sfuma.

Padroni di casa che conducono il gioco in questi primi minuti, Piace schiacciato in difesa.

Dopo 30” la formazione di casa già pericolosa, Miracoli tira e Pratelli interviene in maniera decisiva per evitare il gol.

Iniziata la partita a Salò.

Nel Salò in campo l’attaccante piacentino Simone Guerra.

Il match è diretto dal’arbitro Enrico Gemelli, sezione di Messina

Ecco l’undici biancorosso che scende in campo:

In una stagione sin qui altalenante, il Piacenza prova a ripartire nella difficile trasferta sul campo della Feralpisalò. La prova sottotono offerta nell’ultimo turno davanti al Lecco ha segnato un deciso passo indietro per i biancorossi dopo il successo contro l’Albinoleffe, che era stato preceduto da altre due prestazioni poco convincenti. Un cammino fatto di alti e bassi che mostra una squadra ancora in cerca di continuità.

E l’impegno di domenica per la squadra di Scazzola si annuncia tutt’altro che agevole: la Feralpisalò degli ex biancorossi Corradi, Di Molfetta e Guerra – guidata in panchina da Stefano Vecchi – occupa il quarto posto in classifica, arriva da un filotto di tredici risultati utili consecutivi e può contare sul secondo miglior attacco e sulla seconda miglior difesa (solo tre gol subiti nelle ultime sette partite) del campionato. Oltretutto a Scazzola i problemi non mancano, con la pesante assenza di Corbari (parziale lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio, starà lontano dai campi per circa due mesi) che si aggiunge a quella di Cesarini. Torna invece disponibile Gonzi, assente nell’ultima gara per un problema muscolare.