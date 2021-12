A Sant’Antonio taglio del nastro per il “Bosco degli Alpini”

Sabato 11 dicembre alle ore 10,30, a Sant’Antonio in Strada al Molinetto, gli Alpini del Gruppo di Piacenza inaugureranno la nuova messa a dimora degli alberi che vanno ad arricchire il “Bosco degli Alpini”. Una quarantina le piante sistemate in sostituzione di altrettante venute a mancare nel corso degli ultimi anni: un gesto, quello degli Alpini, che vuole suggellare, nell’anno del centenario del Gruppo, “la sensibilità verso la natura e la vicinanza alla comunità locale della frazione cittadina che ha manifestato in diverse occasioni il gradimento di questa iniziativa”.

Tradizione alpina vuole che nelle occasioni più importanti, come appunto la ricorrenza del centenario, venga onorato un monumento. Per il Gruppo di Piacenza il Bosco degli Alpini rappresenta questo monumento. Parallelamente, sarà scoperta la nuova targa stradale con l’indicazione del Bosco degli Alpini che, grazie alla sensibilità del Comune, è stato possibile ridefinire. “Un grazie – spiegano gli Alpini – va rivolto a iDEA Costruzioni scrl di Piacenza che ha contribuito all’acquisto delle nuove piante”. La speranza degli Alpini è di poter contare sulla collaborazione degli abitanti della zona per la manutenzione delle giovani piante, in particolare nei mesi più caldi.