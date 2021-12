A Santo Stefano in Cattedrale le note di Vivaldi del Coro Vallongina

Il 26 dicembre nella Cattedrale di Piacenza risuoneranno le note del Gloria di Antonio Vivaldi proposto dal Coro Vallongina di Fiorenzuola d’Arda. Voci soliste saranno il soprano Elisa Maffi e il mezzosoprano Romina Tomasoni, con l’accompagnamento strumentale dell’Orchestra Sinfonica dei Colli Morenici e la partecipazione, al Basso continuo, del Maestro Roberto Sidoli, mentre la direzione sarà di Don Roberto Scotti. Il Concerto è sostenuto dal Ministero Della Cultura e patrocinato dall’Associazione Federcori (Federazione Cori Italiani) alla quale il Coro Vallongina si è iscritto recentemente, tramite l’Associazione Chorus Inside Emilia, incontrando un’accoglienza straordinaria.

“La scelta dell’Opera più famosa di Antonio Vivaldi da un lato è stata motivata dal contesto liturgico del tempo di Natale, quando il Coro degli angeli ha fatto risuonare il canto “Gloria a Dio nell’alto dei cieli”; dall’altro lato la festa della cattedrale ci riporta a far memoria di quanto la comunità di Piacenza ha voluto, con una costruzione così maestosa e artistica, dare gloria a Colui che non può certo essere rinchiuso in un tempio, pur grande che sia, ma che in questo edificio ha avuto modo di incontrare un popolo che nella preghiera e nella fedeltà alla guida dei pastori ha voluto da sempre alzare lo sguardo al cielo e dar gloria al suo Dio. Il programma della serata segue dunque questo percorso: l’umiltà di un Dio che dal cielo ha voluto scendere sulla terra e nascere nel freddo nel buio di una grotta sarà celebrata da alcuni dei canti natalizi più famosi; la risposta di un popolo che sulla terra nel corso dei secoli ha innalzato per la gloria di Dio cattedrali in tutto il mondo, sarà espressa con il Gloria di Vivaldi e l’Alleluia di Handel”.

Ingresso è libero e gratuito, consigliata la prenotazione telefonando al 349 895 8589 oppure inviando una mail a corovallongina2@gmail.com