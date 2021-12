A Santo Stefano “Natale in Chorus” in Cattedrale con il Coro Vallongina

“Natale in Chorus” in Duomo a Piacenza con il Coro Vallongina, che si esibirà domenica 26 dicembre nell’ambito delle celebrazioni per i 900 anni della Cattedrale. Si tratta di un concerto per coro, soli ed orchestra: nel programma, oltre a brani della tradizione natalizia, anche il “Gloria” RV 589 di Antonio Vivaldi e l'”Hallelujah” di Händel. Ad accompagnare il Coro Vallongina, diretto dal Maestro don Roberto Scotti, l’Orchestra Sinfonica dei Colli Morenici, insieme al soprano Elisa Maffi e al contralto Romina Tomasoni.

Il concerto è promosso dall’associazione Chorus Inside, con il patrocinio del ministero della Cultura. Ingresso libero con prenotazione consigliata al 3498958589 o inviando una mail a corovallongina2@gmail.com.