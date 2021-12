A Spazio4.0 arriva Tank, la fotografia analogica per i bambini

Torna la fotografia analogica, quella con il rullino e la camera oscura, con un corso pensato per i giovani dai 9 ai 17 anni. Il laboratorio fotografico si chiama “Tank” e sarà condotto dalla piacentina Nicoletta Novara a Spazio4.0 in via Manzoni 21 e al Circolo Arci Belleri in Corso Vittorio Emanuele 299. L’intento è quello di insegnare una “fotografia lenta” che non disdegna gli strumenti digitali, utilissimi per imparare a conoscere e comprendere la fotografia, ma punta tutto sulla magia della camera oscura, sul ritorno ad una manualità che si è un po’ persa, sulla sorpresa di vedere la carta fotografica che, per così dire, prende vita.

Uno dei punti fondamentali del corso è quello di allenare il punto di vista dei bambini e degli adolescenti, far loro alzare lo sguardo dal telefono e guardarsi intorno per riconoscere la bellezza che sta intorno. Gli studenti e le studentesse, alla fine del corso, saranno in grado non solo di scattare una fotografia, ma di sviluppare il rullino e di stampare su carta fotografica. La camera oscura è stata allestita in quella che era una roulotte e che adesso si trova nel giardino di Spazio4. Il progetto partirà a Piacenza a gennaio 2022 con i primi corsi, ma l’intento di Novara è quello di portare Tank, in futuro, anche in altre città italiane.

Novara ha trascorso gli ultimi tre anni a lavorare proprio con i bambini e la fotografia ideando e portando avanti il progetto fotografico “Through Our Eyes” per la onlus “Still I Rise” di Nicolò Govoni. Un lavoro che l’ha portata a viaggiare tra Grecia, Turchia e Kenya. “Through Our Eyes” è stato poi trasformato in un libro edito da Rizzoli e dal titolo “Attraverso i nostri occhi” (i proventi vengono devoluti a Ma’an, centro educativo di emergenza aperto da Still I Rise nel nord ovest della Siria) ma anche in una mostra fotografica che ha raggiunto 75 città in Italia, Europa e America. Le iscrizioni al corso che partirà a inizio gennaio 2022 sono aperte. Per iscriversi è possibile mandare una email a tankfotografia@gmail.com oppure contattare il 329.3326037.