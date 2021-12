Accendono bracieri in casa per riscaldarsi, 5 intossicati in ospedale

Accendono bracieri in casa per riscaldarsi, cinque persone intossicate trasportate in ospedale. Si tratta di una famiglia di origine senegalese, composta dai genitori, due gemelli di 16 anni e un terzo bimbo di soli 8 mesi. L’allarme è scattato intorno alle 2 della notte di Natale nella zona di via Boselli a Piacenza, quando la famiglia ha iniziato a sentirsi male, richiedendo l’intervento del 118.

Sul posto la Croce Bianca di Piacenza: non appena i sanitari hanno varcato la soglia di ingresso i rilevatori di fumo in loro dotazione hanno segnalato la presenza di monossido di carbonio. I sanitari hanno quindi provveduto a spalancare tutte le finestre per areare gli ambienti, ed è stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. In casa sono stati trovati due bracieri accesi: uno al centro di una stanza e il secondo sotto un letto. Il bilancio è quindi di cinque persone rimaste intossicate, condotte al Pronto Soccorso di Piacenza da due ambulanze della Croce Bianca e dall’auto infermieristica del 118. Nessuno ha dovuto essere trasferito alla camera iperbarica.