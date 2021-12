Acer, approvato il bilancio di previsione 2022 “Intervento da 6 milioni nel quartiere Farnesiana”

Approvato questa mattina all’unanimità il Bilancio di previsione 2022 di Acer Piacenza. “Il bilancio preventivo – si legge nella relazione del presidente Patrizio Losi – viene presentato con un utile contenuto, prevedendo – come richiesto dallo Statuto e dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità – una chiusura in pareggio. Il documento elaborato ha una valenza programmatoria che contiene la previsione dei ricavi da emettere e dei costi da sostenere nel corso del 2022 (art. 2425 del codice civile). La previsione per il 2022 evidenzia un risultato prima delle imposte di Euro 156.500,00 e un utile di Euro 36.500,00 che evidenzia un trend in crescita seppur in termini di preventivo. Il risultato economico derivante dalla differenza tra ricavi e costi della produzione di Euro 186.500,00 euro offre un buon margine nella gestione operativa aziendale”.

Durante la seduta di approvazione del bilancio – che ha visto una partecipazione numerosa dei sindaci della Provincia, oltre all’assessore Federica Sgorbati (Comune di Piacenza), Franco Albertini (Provincia) e il consulente Michele Iannantuoni – è stato annunciato un intervento da 6 milioni di euro nel quartiere della Farnesiana, da realizzare con il Superbonus 110%. “Il presidente di Acer Patrizio Losi – con il parere favorevole del Collegio dei Revisori – ha esposto la relazione di bilancio – si legge in una nota di Acer -. Marica Toma, sindaco di Cadeo, ha chiesto puntualizzazioni sui 6 milioni di euro di intervento Superbonus nel Comune di Piacenza: «Cadeo avrebbe voluto entrare nella lista degli interventi previsti perché le nostre palazzine necessitano davvero di ristrutturazione». II presidente Losi ha spiegato che «presentando 16 lotti, con la procedura del partnernariato pubblico privato, gli unici operatori che si sono presentati e hanno mostrato affidabilità sono riferiti a 3 lotti riguardanti il Comune di Piacenza. Continueremo a presentare con manifestazioni di interesse i restanti lotti sperando che altri operatori si facciano avanti per rendersi disponibili con i lavori. Nessuno dunque è stato escluso».

Il direttore Stefano Cavanna – continua la nota Acer – ha riproposto un incontro con tutti i Comuni per vedere la situazione dei fabbricati e fare una programmazione come già stabilito nel tavolo territoriale. Insieme al consulente Iannantuoni hanno poi sottolineato come «a maggio è partito l’iter della manifestazione di interesse su 16 lotti e abbiamo scelto la strada più tutelante nei confronti dell’Ente, quella del partnernariato pubblico-privato. L’azienda ha fatto questa scelta nella forma specifica del project financing: la norma, a partire dal 2004, prevede che il partnernariato presenti i tre rischi tipici: di costruzione (nella fase di cantiere), di disponibilità (la capacità di rendere fruibile l’opera, nel rispetto dei criteri previsti quali il doppio salto di classe energetica e il miglioramento della certificazione sismica) e la garanzia di restare nei limiti dei tempi previsti dalla normativa. In questo caso tutti i rischi sono in capo all’operatore economico e non alla stazione appaltante».

Con l’approvazione di oggi – conclude la nota Acer -, l’iter del 110 può avvalersi del decreto semplificazione in vigore fino al 31 dicembre, con una velocizzazione delle pratiche che permetterà l’inizio dei lavori in tempi relativamente rapidi”.