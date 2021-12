Adotta un cane “anziano”: dal Comune di Castello un sostegno fino a 700 euro

“Adotta un amico”: il Comune di Castelsangiovanni concede incentivi per l’adozione dei cani anziani, con più di sei anni di età, ricoverati presso il canile di Montebolzone (Agazzano). Con questo progetto – viene chiarito nella delibera dell’amministrazione comunale – si intende incoraggiare l’adozione dei cani e in particolare dei cani con età superiore a sette anni, attualmente ricoverati presso il canile compensoriale, per garantire il loro benessere e prevenire il sovraffollamento delle strutture deputate al ricovero degli animali. Per questo il Comune di impegna alla parziale copertura delle spese relative alla custodia e alla cura dell’animale (spese veterinarie, incluso l’acquisto di farmaci, alimenti) prestate da attività convenzionate con

l’amministrazione.

Sono ammessi a presentare domanda per l’erogazione degli incentivi, cittadini privati residenti nel Comune di Castelsangiovanni che hanno adottato, a partire dal primo gennaio 2020, o intendono adottare entro il 31 dicembre 2021, amici a quattrozampe in presenza di alcuni requisiti, tra questi la garanzia di un adeguato trattamento con l’impegno al mantenimento dell’animale in buone condizioni presso la propria abitazione o in un ambiente idoneo in relazione alla taglia e alle esigenze della razza, assicurando le previste vaccinazioni e cure veterinarie, nonché la tempestiva comunicazione nel caso di avvenuto smarrimento o decesso del cane (entro 3 giorni dall’evento).

Gli incentivi, concessi ad una tantum, fino ad esaurimento dei fondi stanziati sono quantificabili in cinqucento euro per le adozioni di cani fino ai 6 anni di età e in settecento per le adozioni di cani dai 7 anni di età. L’incentivo sarà solo ed esclusivamente a copertura delle spese relative all’assistenza veterinaria, incluso l’acquisto di farmaci e alla fornitura di alimenti prestate da attività convenzionate con l’Amministrazione Comunale. L’incentivo sarà concesso sulla base della graduatoria delle domande presentate al Comune di Castelsangiovanni, entro il 18 dicembre 2021 (alle 12) e ritenute ammissibili in ordine temporale di presentazione.