Adozioni del cuore, Aki e George cercano una famiglia

Riceviamo e pubblichiamo l’appello di Oipa Piacenza

Aki è un meticcio pastore di 5 anni, taglia grande. Pur essendo stato da sempre abituato a vivere in un box, è un cane buono, con questi occhioni dolci e tristi, patisce la solutidine e piange quando i volontari se ne vanno. Aki ora diventerà l’ennesima rinuncia di proprietà e finirà in canile. Diamo una speranza a questo cane sfortunato che non ha mai ricevuto le attenzioni e l’affetto che merita. Per info Rita 340 266 8128.

– – – –

Questo bellissimo meticcio maremmano si chiama George, ha 11 mesi e arriva dell’Abruzzo. Adottato in aprile, ha sempre vissuto in appartamento a Piacenza. Ora diventerà l’ennesima rinuncia di proprietà e, se non gli troviamo una casa, finirà in canile. Si cerca una situazione adatta alle sue esigenze: casa con giardino, passeggiate al guinzaglio a cui è già abituato. È davvero bellissimo e adorabile con gli umani. Troviamogli presto una casa! Per info Paola: 335 536 1994