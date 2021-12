Afghanistan tra caos e speranza, il 19 il dibattito con il generale Rossi e Calza

Si chiama “Afganistan tra caos e speranza” la tavola rotonda sulla grave crisi del paese asiatico dopo il ritiro delle truppe Nato organizzata domenica 19 dicembre dalle ore 16 presso lo Spazio Kairòs delle Suore Missionarie Scalabriniane nella sede di Piazzetta San Savino 29, a Piacenza.

Un momento di approfondimento e per lanciare lo sguardo a un paese lontano tormentato da decenni di conflitti irrisolti, oggi tornato sotto il dominio dei Talebani: sono previsti gli interventi del Generale Umberto Rossi, ex comandante del contingente Nato-Isaf e di Stefania Calza, medico dell’ospedale di Emergency a Kabul.

Oggi diversi profughi afghani sono ancora ospitati nelle strutture di accoglienza piacentine, come in quella di Calendasco: per questo sarà presente anche il sindaco Filippo Zangrandi. Durante l’iniziativa saranno presentati i libri di Fawad e Raufi e proiettati documentari sui profughi e sull’Afghanistan. La tavola rotonda sarà preceduta alle 15,30 dall’inaugurazione della mostra fotografica di Prospero Cravedi e Maria Vittoria Gazzola.

A condurre il confronto la giornalista Maria Vittoria Gazzola che nel 2005, insieme a Prospero Cravedi, visitò la missione militare italiana in Afghanistan. Interverranno:

UMBERTO ROSSI – Generale, ex comandante Regione Herat (Afghanistan) NATO/ISAF

STEFANIA CALZA – Medico radiologo, Emergency Afghanistan

FAWAD E RAUFI – Scrittore e docente

HAKIM A. SALIM – Consulente Organizzazione Internazionale del Lavoro – ONU

FILIPPO ZANGRANDI – Sindaco di Calendasco, Comune dell’accoglienza

Sr. MILVA CARO – Superiora Provinciale – Europa – Suore Missionarie Scalabriniane.