Ai professionisti del reparto di terapia intensiva 60 panettoni artigianali da Assicoop Emilia Nord

Un regalo speciale e graditissimo a tutti i professionisti del reparto di Terapia intensiva dell’ospedale Guglielmo Da Saliceto da Assicoop Emilia Nord, agenzia UnipolSai che opera in tutta la provincia di Piacenza. Assicoop Emilia Nord ha consegnato al personale 60 panettoni di Ranzano, prodotti in modo rigorosamente artigianale dalla onlus Panificio Biricc@ di Piacenza. Il dono vuol essere – si legge nella lettera di accompagnamento – una “testimonianza di immensa gratitudine per la dedizione e la tenacia dimostrata nel combattere la diffusione della pandemia e per l’attività di cura e sostegno ai pazienti e alle loro famiglie”.

La cooperativa sociale Biricc@ è da sempre impegnata nell’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, fisici e psichici, e in progetti di reinserimento di cittadini imputati e condannati.