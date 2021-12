Al bar con il green pass di persone più grandi, l’imbroglio non riesce per tre ragazzi

Entrano in un bar del centro e esibiscono, per poter fare colazione seduti al tavolino, dei green pass falsi.

Il fatto è accaduto a Piacenza. Il barista, nel controllare la certificazione verde esibita da tre giovani clienti si è infatti accorto che qualcosa non andava. L’età riportata sui pass – circa 40 anni – non è risultata congruente rispetto a quella dei ragazzi, di circa 20 anni. Una volta scoperti, i ragazzi si sono allontanati in fretta dal locale.