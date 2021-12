Al Beltrametti storica vittoria dei Lyons contro la corazzata Calvisano (22-19)

La nota stampa

Sitav Rugby Lyons v Rugby Transvecta Calvisano 22-19 (16-5)

Marcatori: p.t. 11’ cp Ledesma (3-0), 37’ cp Ledesma (6-0), 38’ m Bronzini (6-5), 40’ m Filizzola tr Ledesma (13-5), 41’ cp Ledesma (16-5) s.t. 14’ m Van Zyl tr Hugo (16-12), 23’ m Susio tr Hugo (16-19), 28’ cp Ledesma (19-19), 35’ cp Ledesma (22-19)

Sitav Rugby Lyons: Biffi (41’ Via G.); Filizzola, Paz(68’ Boreri), Conti, Bruno (cap); Ledesma, Via A; Portillo, Cissè (56’ Bottacci), Moretto(56’ Bance); Salvetti, Janse van Rensburg; Aloè (50’ Salerno), Rollero (57’ Cocchiaro), Acosta (69’ Actis)

all. Garcia

Rugby Transvecta Calvisano: Van Zyl; Ragusi, Bronzini, Garrido-Panceyra (75’ Brighetti), Susio; Hugo, Manfredi-Albanese (48’ Conosoli); Vunisa (cap), Izekor, Grenon (51’ Maurizi); Lewis, Van Vuren (51’ Zanetti); Leso (41’ D’amico) ,Luccardi (48’ Morelli), Brugnara.

all. Cittadini

Arb.: Dante D’Elia (Bari)

AA1: Stefano Roscini (Milano) AA2: Matteo Locatelli (Bergamo)

Quarto Uomo: Davor Vidackovic (Milano)

Cartellini:

Calciatori: Ledesma (Sitav Rugby Lyons) 6/9, Hugo (Rugby Transvecta Calvisano) 2/5

Note: Giornata fredda e nuvolosa, terreno in perfette condizioni, minuto di silenzio per Nina Moggi

Punti conquistati in classifica: Sitav Rugby Lyons 4 ; Rugby Transvecta Calvisano 1

Peroni Player of the Match: Marco Conti (Sitav Rugby Lyons)

I Lyons non smettono di stupire, e al termine di una prova enorme piegano anche il Rugby Transvecta Calvisano facendo la storia. Il Beltrametti il 4 dicembre ha visto cadere anche la squadra dominatrice degli ultimi 10 anni del campionato italiano, per mano degli uomini di Gonzalo Garcia che festeggiano un risultato storico.

La partita è stata una vera battaglia per 80 minuti, con due squadre determinate a portare a casa la contesa e a lottare su ogni pallone. I bianconeri sono stati abili a ingabbiare il gioco degli ospiti, non permettendo a Calvisano di sfruttare a pieno la superiorità fisica e nelle fasi statiche. La tanto temuta mischia dei calvini ha incontrato grosse difficoltà a mettersi in moto, e la squadra allenata da Guidi (squalificato) e Cittadini (in panchina oggi) ha faticato a legittimare il dominio nel possesso palla e di territorio, complice anche una prova non brillante di Hugo dalla piazzola. Il piede di Ledesma ha fatto invece la differenza, con il calcio di punizione decisivo a 2 minuti dal termine che ha consegnato il successo ai suoi, al termine di una gara dove il numero 10 bianconero ha realizzato 17 punti al piede da praticamente ogni posizione e due calci oltre i 40 metri.

Il piano di gioco dei bianconeri è stato chiaro, e l’abnegazione nel rispettarlo e la fiducia di poter ottenere un grande risultato è stata quasi commovente. Con tante assenze nei primi 8 uomini (Petillo, Cemicetti e Scarsini), le uscite per infortunio di Biffi e Paz, un Acosta eroico con problemi alla schiena, i Leoni hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo tenendo testa a una delle migliori formazioni del Peroni TOP10, portando a casa una meritata vittoria che proietta gli uomini di Garcia e Orlandi addirittura al quarto posto in classifica al termine del girone d’andata.

“Sono un gruppo fantastico, una squadra unitissima, tutti si sono resi conto del proprio potenziale e lo stanno mettendo in campo. Sono fiero dei miei ragazzi.” Sono le parole di un mai così sorridente Gonzalo Garcia, che si gode un risultato storico e la quarta piazza in classifica.

In casa Lyons si festeggia, ma si guarda già a venerdì prossimo, quando al Beltrametti arriverà la capolista e imbattuta Petrarca Padova. Potrebbero venire le vertigini, ma di questi Lyons, non bisogna più stupirsi.