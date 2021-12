Al “Gioia” riprende l’attività della Web Radio, sabato la presentazione

Aria di novità, brusii di microfoni, cavi tirati, interviste e qualche “papera”: così appare in questi giorni lo studio di registrazione del liceo Gioia, già sala prove per gruppi musicali e sede di Gioia Web Radio, finalmente di nuovo animato e brulicante di idee. L’idea di ridare vita in presenza al progetto di una radio d’istituto, dopo lo stop forzato dato dall’emergenza Covid, nasce dall’entusiasmo di due studentesse, Selma Licina di 5BC e Virginia Tarantino di 5AC , che – coordinate dalla professoressa Michela Vignola, referente del progetto fin dalla nascita di Gioia Web Radio, la prima web radio studentesca piacentina, nel 2015 – hanno raccolto le nuove adesioni tra i ragazzi di tutte le classi e indirizzi.

Per rilanciare ufficialmente l’attività, si è pensato anche di rinnovare l’aspetto grafico della radio e progettare un nuovo logo. Per farlo, è nata una vera e propria collaborazione tra due licei piacentini: lo stesso Gioia e il Liceo Artistico Cassinari. Da settembre, infatti, sono cominciati i primi contatti tra le studentesse della radio e gli studenti del liceo artistico, Matteo Defacqz e Flavio Pop, indirizzo grafica, supportati dal docente Nicola Traversoni, subito entusiasta del progetto insieme alla Dirigente Sabrina Mantini. È una collaborazione inedita quella tra Liceo Gioia, che quest’anno vede la presenza della nuova Dirigente, Cristina Capra, e Liceo Cassinari. Le due realtà mettono in campo creatività di natura diverse ma complementari: quella comunicativa e web da una parte e quella più artistica e concreta dall’altra. Il concept del logo è stato interamente ideato dagli studenti del Cassinari, partendo dai bozzetti disegnati a mano fino alla versione digitale ufficiale. Il progetto non si ferma solo al logo ma si spinge fino al completo rinnovamento dell’estetica dei canali social attraverso cui gli studenti che si occuperanno della radio, diffonderanno i loro contenuti.