Albero di Natale in ritardo: l’accensione in Piazza slitta all’8 dicembre

Slitta l’inaugazione e l’accensione dell’albero di Natale in piazza Cavalli a Piacenza, che nel tardo pomeriggio di venerdì doveva sancire l’avvio delle iniziative natalizie in città. Non è infatti stato possibile completare in tempo l’allestimento dell’abete, proveniente da Selva di Ferriere e collocato davanti al Municipio, arrivato in città solamente la notte scorsa a causa di problemi legati al trasporto.

Venerdì pomeriggio le operazioni di allestimento, con gli addobbi e i collegamenti alle luminarie, erano ancora in corso: l’accensione e l’inaugurazione sono state quindi rinviate all’8 dicembre.