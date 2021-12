Alla Biblioteca di strada, torna il mercato dell’usato

Torna giovedì 2 dicembre, dalle ore 16 alle 18.30, l’iniziativa del Mercato dell’usato presso la sede della Biblioteca di strada all’Infrangibile, in via Serravalle Libarna al limitare dei giardini “Vigili del Fuoco”. Tra i banchi del mercatino non sarà difficile trovare oggetti di un passato più o meno lontano, ma sempre ricchi di fascino: come bijoux, bambole, giocattoli, stoviglie, abbigliamento e altro ancora. Oggetti perfetti per vivere una nuova vita in un’altra casa, per regalare ancora emozioni. Il tutto a offerta libera. L’iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza.

Le informazioni sulle attività della Biblioteca di strada sono pubblicate sulla bacheca esterna della sede, nella sezione dedicata del sito web www.comune.piacenza.it e sulla pagina facebook https://www. facebook.com/ bibliotecadistrada.piacenza.