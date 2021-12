Alla Pubblica Valtrebbia albero di Natale in dono da Leroy Merlin

Nella serata del 2 dicembre un gradita sorpresa ha coinvolto la Pubblica Assistenza e Soccorso “Valtrebbia” di Travo. Quando il campanello ha suonato alla porta dell’Associazione, i volontari impegnati nel turno di emergenza 118 non si sono infatti trovati di fronte ad un cittadino in difficoltà che, come spesso accade, si rivolge direttamente ai militi della Pubblica Assistenza per chiedere una medicazione o un trasporto in ospedale. A bussare alla porta erano gli incaricati della ditta Leroy Merlin che desideravano regalare ai volontari un albero di Natale per abbellire la sede come segno di riconoscenza per il costante impegno e per la disponibilità che l’Associazione travese ha nei confronti del territorio. L’albero è stato così allestito all’ingresso della sede e accoglie volontari e cittadinanza.

Il Presidente ha ringraziato la ditta piacentina e il volontario Gianni Lizzori che ha offerto il proprio contributo per la buona riuscita dell’iniziativa.