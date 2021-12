All’aperto la mascherina è obbligatoria. Ecco le misure anti covid del capodanno ‘ridotto’

Mascherine obbligatorie all’aperto. Utilizzo esteso del green pass, con durata ridotta da 9 a 6 mesi. No a feste in piazza e discoteche chiuse fino al 31 gennaio. Sono alcuni dei punti centrali del nuovo decreto governativo per contenere il diffondersi dell’epidemia nel periodo delle festività. La stretta anti-covid è entrata in vigore il giorno di Natale, 25 dicembre, con alcuni provvedimenti pensati anche in vista del capodanno e dei prossimi mesi invernali.

Tra le altre cose, il decreto prolunga lo stato d’emergenza fino al 31 marzo 2022, andando a ridurre la durata del green pass “a decorrere dal primo febbraio 2022”. Da quel giorno, infatti, il certificato verde sarà valido 6 mesi e non 9, come adesso. Come detto, è scattato poi l’obbligo generalizzato, anche in zona bianca, di mascherina all’aperto (alcuni Comuni, come il nostro, avevo già varato alcune ordinanze ad hoc per i luoghi più a rischio assembramento). La misura rimane in vigore fino al 31 gennaio 2022. Un’altra novità sul fronte mascherine riguarda l’obbligo – fino al 31 marzo – di utilizzo della Ffp2 sui mezzi pubblici, nei teatri, cinema, locali all’aperto e stadi.

Nel recente decreto viene definita anche l’estensione dell’uso del “green pass rafforzato” – rilasciato a vaccinati o guariti – fino alla cessazione dello stato di emergenza, 31 marzo, per il consumo anche al banco in bar e ristoranti. Super green pass che diventa obbligatorio per piscine, palestre e sport di squadra, ma anche per musei e mostre. Ma anche per i centri benessere, centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche), parchi tematici e di divertimento, per centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l’infanzia) al chiuso e per sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.

I provvedimenti impatteranno anche sulle feste per l’ultimo dell’anno. Niente eventi in piazza né in discoteca, almeno fino al 31 gennaio 2022. Infine, nel decreto, sono previsti tamponi a campione per chi entra in Italia e 9 milioni per garantire uno screening nelle scuole dopo le vacanze.