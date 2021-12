Anche a Sarmato brilla il Natale: le iniziative in programma

A Sarmato torna a splendere il Natale: domani domenica 5 dicembre alle ore 17 appuntamento in piazza Roma per l’accensione delle luminarie.

Un evento pensato per tutta la comunità dall’Amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni del paese; sarà possibile gustare una merenda dolce o salata preparata dalla Pro Loco, dal Centro Anziani e dalla Famiglia Alpina Sarmatese, trascorrendo una serata condivisa a ritmo della musica di DJ Andy Fisher direttamente dal Sun Rock Festival.

“È molto emozionante poter tornare a vivere le festività con tutta la comunità – afferma la sindaca Claudia Ferrari -. Lo scorso anno eravamo in lockdown, le luci si sono accese in un paese vuoto e silenzioso, domenica torneremo invece a vivere gli spazi pubblici – pur con tutte le accortezze del caso, nel rispetto delle norme di sicurezza anti covid – grazie anche alla straordinaria disponibilità e collaborazione delle associazioni”.

L’evento del 5 dicembre sarà anche l’occasione per la presentazione dell’iniziativa del pacco di Natale del progetto ‘Un Po di Emilia’: una proposta regalo con prodotti di qualità di negozi del paese, dalla gastronomia all’oggettistica, per donare una selezione di eccellenze del paese.

Il successivo appuntamento delle festività è previsto per domenica 12 dicembre in piazza Cortiglio, in una domenica interamente dedicata a bambini e ragazzi: in programma un momento dedicato a Santa Lucia alle 15.30, poi una premiazione delle realtà sportive del paese nell’anno delle Olimpiadi e per finire l’esibizione del coro formato da bambine, bambini, ragazze e ragazzi delle scuole di Sarmato.