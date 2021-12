Sono in esaurimento da pomeriggio di giovedì 9 dicembre le precipitazioni sul territorio emiliano, la tendenza è di un graduale miglioramento con ampie schiarite dal settore occidentale della regione.

Venerdì 10 dicembre è prevista – secondo le indicazioni meteo di Arpae – una nuova perturbazione con nuvolosità stratificata e compatta sul settore occidentale, associata a deboli nevicate sparse anche sulle aree di pianura. Fenomeni in esaurimento nelle ore serali sul settore occidentale e nelle ore notturne sul resto del territorio. Le temperature minime in sensibile diminuzione, comprese tra i -5 gradi sulle aree della pianura occidentale e i 2 gradi della fascia costiera; massime comprese tra 0 e 9 gradi, in diminuzione sul settore occidentale e stazionarie o in locale aumento sul resto del territorio; gelate diffuse sulle aree della pianura centro-occidentale e nelle aree vallive al mattino e nelle ore serali, soltanto in parziale fusione nel corso della giornata. Venti deboli orientali al mattino, tendenti a ruotare e a disporsi dai quadranti settentrionali sulla pianura nel pomeriggio; ulteriore rotazione dai quadranti occidentali nelle ore serali e notturne.

Un quadro meteorologico che ha portato la Protezione Civile Emilia Romagna ad emanare un’allerta gialla per neve per la nostra Provincia, estesa a tutto il territorio dalla pianura ai rilievi. “Per venerdì 10 dicembre – si legge nel bollettino – si prevedono nevicate di debole/moderata intensità e accumuli attorno ai 20-30 cm in Appennino, e attorno ai 5 cm nelle pianure occidentali”.

Sabato 11 torna il cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio emiliano romagnolo, con temperature in generale aumento, con minime comprese tra 0 e 4 gradi e massime tra 5 e 10 gradi; gelate nelle aree di pianura e vallive nelle prime ore del mattino e nelle ore notturne.